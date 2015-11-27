​Кремль объяснил причину уклонения от контактов с Эрдоганом

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Кремль уклоняется от контактов с турецким руководством из-за его нежелания извиниться за сбитый Су-24".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы видим неготовность турецкой стороны пойти на элементарные извинения в связи с инцидентом с самолетом", - заявил помощник президента России.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние два дня запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также по линии МИД от него поступил официальный запрос на встречу с российским лидером 30 ноября на конференции ООН по климату.

"Нам известно, что Эрдоган планирует участвовать в климатической конференции. Могу сказать, что от Эрдогана в предыдущие два дня поступали запросы на телефонный разговор", - сказал Ушаков. "Вчера появилось сообщение в турецких СМИ о том, что Эрдоган обратился с просьбой о встрече также с нашим президентом в Париже, об этом было доложено президенту", - отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.