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    ​Кремль объяснил причину уклонения от контактов с Эрдоганом

    Помощник президента России: Президент Турции в последние два дня запрашивал разговор с Владимиром Путиным

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Кремль уклоняется от контактов с турецким руководством из-за его нежелания извиниться за сбитый Су-24". 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    "Мы видим неготовность турецкой стороны пойти на элементарные извинения в связи с инцидентом с самолетом", - заявил помощник президента России.

    По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние два дня запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также по линии МИД от него поступил официальный запрос на встречу с российским лидером 30 ноября на конференции ООН по климату. 

    "Нам известно, что Эрдоган планирует участвовать в климатической конференции. Могу сказать, что от Эрдогана в предыдущие два дня поступали запросы на телефонный разговор", - сказал Ушаков. "Вчера появилось сообщение в турецких СМИ о том, что Эрдоган обратился с просьбой о встрече также с нашим президентом в Париже, об этом было доложено президенту", - отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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