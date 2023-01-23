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Кремль: Никаких условий для переговоров России и Украины нет 

Кремль: Никаких условий для переговоров России и Украины нет  Никаких условий для переговоров России и Украины на настоящий момент нет ни де-факто, ни де-юре.
В регионе
23 января 2023 г. 13:40
Кремль: Никаких условий для переговоров России и Украины нет 

Никаких условий для переговоров России и Украины на настоящий момент нет ни де-факто, ни де-юре.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос журналистов, Песков отметил также, что указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв нужного числа граждан, который завершен.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности , [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - подчеркнул Песков.

Однако, продолжил он, "кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил - это связано с исполнением обязанностей военнослужащими", а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее. "В этой части это продолжает работать", - сказал представитель Кремля.

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Версия на английском языке Kremlin: There are no conditions for negotiations between Russia and Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlar üçün heç bir şərait yoxdur”

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