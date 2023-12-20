Кремль: Нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет.

Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален.

"Мы считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал Песков.