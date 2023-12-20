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Кремль: Нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине

Кремль: Нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет.
В регионе
20 декабря 2023 г. 14:48
Кремль: Нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален.

"Мы считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал Песков.

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Версия на английском языке Kremlin: No preconditions for peace talks with Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kreml: "Hazırda Ukrayna ilə sülh danışıqlarının aparılması üçün heç bir ilkin şərt yoxdur"

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