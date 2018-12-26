Кремль назвал основные темы переговоров Путина и Пашиняна

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и и.о.премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря обсудят в Москве ключевые темы двусторонней повестки дня, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"27 декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.