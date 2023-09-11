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Кремль: На выборах президента РФ реальную конкуренцию Путину составить никто не сможет

Кремль: На выборах президента РФ реальную конкуренцию Путину составить никто не сможет Президент России Владимир Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.
В регионе
11 сентября 2023 г. 13:56
Кремль: На выборах президента РФ реальную конкуренцию Путину составить никто не сможет

Президент России Владимир Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что Путин пользуется абсолютной поддержкой населения и не первый год демонстрирует способности реализовывать свои возможности.

Согласно действующему избирательному законодательству России, очередные президентские выборы в этой стране пройдут 17 марта 2024 года.

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Версия на английском языке Peskov: No one will be able to compete with Putin in presidential election
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Prezident seçkisində heç kəs Putinlə rəqabət apara bilməyəcək”

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