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Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"

Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан" Россия в ходе прямых контактов с Баку рассчитывает добиться освобождения задержанных в Азербайджане сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан".
В регионе
1 июля 2025 г. 14:16
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

Россия в ходе прямых контактов с Баку рассчитывает добиться освобождения задержанных в Азербайджане сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", - отметил он.

Отметим, что вчера МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях сотрудников российского агентства "Sputnik-Азербайджан" в ходе операции в офисе медиаструктуры в Баку. Сотрудники полиции провели спецоперацию в офисе "Sputnik-Азербайджан" на основе оперативной информации о незаконном финансировании деятельности структуры. в результате операции МВД были задержаны директор "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Rəsmi Bakı ilə "Sputnik Azərbaycan"ın saxlanılan əməkdaşları məsələsini müzakirə etməyi planlaşdırırıq

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