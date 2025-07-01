Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"

Россия в ходе прямых контактов с Баку рассчитывает добиться освобождения задержанных в Азербайджане сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан".

Россия в ходе прямых контактов с Баку рассчитывает добиться освобождения задержанных в Азербайджане сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", - отметил он.

Отметим, что вчера МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях сотрудников российского агентства "Sputnik-Азербайджан" в ходе операции в офисе медиаструктуры в Баку. Сотрудники полиции провели спецоперацию в офисе "Sputnik-Азербайджан" на основе оперативной информации о незаконном финансировании деятельности структуры. в результате операции МВД были задержаны директор "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.