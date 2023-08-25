Кремль: Готовится встреча Путина и Эрдогана

Есть понимание, что встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро.

Есть понимание, что встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обычно мы с нашими иностранными партнерами синхронизируем объявления. В ближайшее время сообщим. Она уже готовится", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи. В качестве возможной даты называется 4 сентября.