Кремль: Готовится встреча Путина и Эрдогана 

Есть понимание, что встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обычно мы с нашими иностранными партнерами синхронизируем объявления. В ближайшее время сообщим. Она уже готовится", - заявил Песков.
Ранее сообщалось, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи. В качестве возможной даты называется 4 сентября.