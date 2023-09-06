Кремль: Армяно-американские военные учения вызывают настороженность

Армяно-американские военные учения вызывают настороженность.

Армяно-американские военные учения вызывают настороженность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя планы Армении провести военные учения с США.

"Безусловно это вызывает настороженность. Такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - заявил Песков.

Как ранее сообщили в Минобороны Армении, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 по 20 сентября.