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Кремль: Армяно-американские военные учения вызывают настороженность

Кремль: Армяно-американские военные учения вызывают настороженность Армяно-американские военные учения вызывают настороженность.
В регионе
6 сентября 2023 г. 13:46
Кремль: Армяно-американские военные учения вызывают настороженность

Армяно-американские военные учения вызывают настороженность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя планы Армении провести военные учения с США.

"Безусловно это вызывает настороженность. Такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - заявил Песков.

Как ранее сообщили в Минобороны Армении, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 по 20 сентября.

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Версия на английском языке Kremlin: Armenia-US military exercises cause concern
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Ermənistan-ABŞ hərbi təlimləri narahatlıq doğurur”

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