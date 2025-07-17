Кремль анализирует заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме

Российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине.

Российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если президент (Владимир Путин - ред.) посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает. Я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить", - сказал он.

Ранее Трамп ввести 100%-ные пошлины на российские товары, если Москва и Киев не договорятся о мире через 50 дней.