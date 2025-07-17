О нас

Кремль анализирует заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме

Кремль анализирует заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме Российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине.
В регионе
17 июля 2025 г. 13:55
Кремль анализирует заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме

Российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если президент (Владимир Путин - ред.) посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает. Я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить", - сказал он.

Ранее Трамп ввести 100%-ные пошлины на российские товары, если Москва и Киев не договорятся о мире через 50 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi