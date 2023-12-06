КПП "Верхний Ларс" вновь закрылся для фур

Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство.

Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.