О нас

КПП "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания

КПП "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания Контрольно-пропускной пункт "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания Tana Energy Management.
В регионе
11 мая 2023 г. 13:12
КПП Мегри на армяно-иранской границе перестроит иранская компания

Контрольно-пропускной пункт "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания Tana Energy Management.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Итоги конкурса, объявленного в рамках кредитной программы правительства Армении совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), были подведены на заседании правительства в четверг.

Ценовое предложение компании составило 18 млн 495 тыс. евро (с НДС - 22,2 млн). Первый транш средств на проведение работ будет выдан до конца первого полугодия.

Таможня в Мегри ремонтируется на грантовые средства ЕС и кредит ЕБРР. Ранее на средства ЕС были модернизированы три погранперехода на границе с Грузией - Баграташен, Бавра и Гогаван-Привольное.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эрдоган и Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров по зерновой сделке
Эрдоган и Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров по зерновой сделке
11 мая 2023 г. 12:50
Министр: Эрдоган может позвонить в 2-3 часа ночи
Министр: Эрдоган может позвонить в 2-3 часа ночи
11 мая 2023 г. 12:49
Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления
Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления
11 мая 2023 г. 12:43
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Эрдоган: Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом
Эрдоган: Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом
11 мая 2023 г. 11:59
Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву
Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву
11 мая 2023 г. 11:48
Пашинян не намерен отменять визит в Брюссель
Пашинян не намерен отменять визит в Брюссель
11 мая 2023 г. 11:23
В следующем году начнется серийное производство истребителя Bayraktar KIZILELMA
В следующем году начнется серийное производство истребителя Bayraktar KIZILELMA
11 мая 2023 г. 11:06
Число раненых армянских военнослужащих возросло до четырех
Число раненых армянских военнослужащих возросло до четырех
11 мая 2023 г. 10:49
ВС РФ обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, ранены 8 человек
ВС РФ обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, ранены 8 человек
11 мая 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi