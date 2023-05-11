КПП "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания

Контрольно-пропускной пункт "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания Tana Energy Management.

Контрольно-пропускной пункт "Мегри" на армяно-иранской границе перестроит иранская компания Tana Energy Management.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Итоги конкурса, объявленного в рамках кредитной программы правительства Армении совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), были подведены на заседании правительства в четверг.

Ценовое предложение компании составило 18 млн 495 тыс. евро (с НДС - 22,2 млн). Первый транш средств на проведение работ будет выдан до конца первого полугодия.

Таможня в Мегри ремонтируется на грантовые средства ЕС и кредит ЕБРР. Ранее на средства ЕС были модернизированы три погранперехода на границе с Грузией - Баграташен, Бавра и Гогаван-Привольное.