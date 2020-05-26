Козлова: Главная проблема Азербайджана - карабахский конфликт

Людмила Козлова https://report.az/storage/news/516f4f9b34d55bf1e8f4e77205f9d13b/33a1baa5-d9ef-41da-9836-6dc82d46e9e8_292.jpg

"Главная проблема для Азербайджана - это неурегулированный нагорно-карабахский конфликт. Все признают, что только мирным путем его нужно разрешить, но почему-то не получается. Нужно делать шаги к сближению, однако есть силы, которые противостоят этому".

Как передает российское бюро Report, об этом на онлайн-конференции Института политических исследований на тему "Годовщина Азербайджанской государственности – достижения, проблемы, сотрудничество с РФ" заявила вице-президент Ассоциации детских кардиологов Российской Федерации, уроженка Баку Людмила Козлова.

Она также затронула тему героизации нацизма, отметив, что жестко осуждает подобное явление: "Победа в Великой отечественной войне - это победа всех народов Советского Союза, всех, кто жил в этой большой стране. Все внесли свою лепту в победу. Но очень жаль, что молодое поколение некоторых стран лишено возможности знать правду, потому что история искажается. Мы будем категорически против этого искажения. Несмотря на героев, которых в этих странах много, они почему-то упоминают имена Бандеры на Украине, Нжде в Армении, латышских стрелков и так далее".

"Почему такие настроения не получают должного отпора?! История говорит о том, что их "герои" были на стороне фашистов и прикладывали силы для того, чтобы победа была за фашизмом. И вдруг им воздвигают памятники в центре столицы. Мы должны показывать тех, кто правдиво рассказывают о победе. Нужно поступать по совести и помогать друг другу", - заключила Л. Козлова.