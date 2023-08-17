Коваленко: В Украине были обнаружены мины, произведенные в Армении

В Украине, освобожденной от оккупации, были найдены противопехотные мины, произведенные Арменией.

На территориях Украины, освобожденных от оккупации, были обнаружены противопехотные мины, произведенные в Армении.

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях сообщил украинский политолог, военный эксперт Александр Коваленко.

"Разминирование освобожденных территорий Украины приносит иногда неожиданные экземпляры. Например, было опубликовано фото найденной противопехотной мины Э-001, которая производится в Армении! Сомнений в том, что это армянская мина быть не может, я лично их видел в Карабахе", - пишет Коваленко.

Политолог отмечает, что информация о поставках России мин Арменией, их количестве и о том, как они попали в список вооружения российской армии, не было.

"Во временно же оккупированном Крыму представители армянской диаспоры тесно сотрудничают с оккупантами. Руководитель Союза добровольцев Крыма Армен (Самвел) Мартоян даже посещал Карабах в ходе 44-дневной войны и отправлял добровольцев воевать. Мог быть налажен серый канал поставок", - добавил он.