О нас

Коваленко: В Украине были обнаружены мины, произведенные в Армении

Коваленко: В Украине были обнаружены мины, произведенные в Армении В Украине, освобожденной от оккупации, были найдены противопехотные мины, произведенные Арменией.
В регионе
17 августа 2023 г. 12:28
Коваленко: В Украине были обнаружены мины, произведенные в Армении

На территориях Украины, освобожденных от оккупации, были обнаружены противопехотные мины, произведенные в Армении.

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях сообщил украинский политолог, военный эксперт Александр Коваленко.

"Разминирование освобожденных территорий Украины приносит иногда неожиданные экземпляры. Например, было опубликовано фото найденной противопехотной мины Э-001, которая производится в Армении! Сомнений в том, что это армянская мина быть не может, я лично их видел в Карабахе", - пишет Коваленко.

Политолог отмечает, что информация о поставках России мин Арменией, их количестве и о том, как они попали в список вооружения российской армии, не было.

"Во временно же оккупированном Крыму представители армянской диаспоры тесно сотрудничают с оккупантами. Руководитель Союза добровольцев Крыма Армен (Самвел) Мартоян даже посещал Карабах в ходе 44-дневной войны и отправлял добровольцев воевать. Мог быть налажен серый канал поставок", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kovalenko: “Ukraynada Ermənistan istehsalı olan minalar aşkar edilib”

Самое читаемое

Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
15 августа 2023 г. 10:56
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
15 августа 2023 г. 13:22
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
16 августа 2023 г. 16:24
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi