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Костанян: Встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Албании была конструктивной

Костанян: Встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Албании была конструктивной Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албании была конструктивной.
В регионе
26 мая 2025 г. 12:54
Костанян: Встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Албании была конструктивной

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албании была конструктивной.

Как передает Report, об этом заявил журналистам на полях форума Yerevan Dialogue замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"По нашей оценке, встреча прошла довольно конструктивно. И руководители двух стран выразили готовность продолжить обсуждения относительно подписания мирного договора", - сказал он.

В Ереване считают, что в ближайшем будущем будет возможность продолжить обсуждения с азербайджанской стороной.

Напомним, что данная встреча состоялась на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: Albaniyada İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın görüşü konstruktiv olub
Версия на английском языке Kostanyan: Meeting between Azerbaijani President and Armenian PM in Albania was constructive

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