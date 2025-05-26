Костанян: Встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Албании была конструктивной

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албании была конструктивной.

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албании была конструктивной.

Как передает Report, об этом заявил журналистам на полях форума Yerevan Dialogue замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"По нашей оценке, встреча прошла довольно конструктивно. И руководители двух стран выразили готовность продолжить обсуждения относительно подписания мирного договора", - сказал он.

В Ереване считают, что в ближайшем будущем будет возможность продолжить обсуждения с азербайджанской стороной.

Напомним, что данная встреча состоялась на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая.