Костанян: Планируется участие компаний из Франции в реализации инфраструктурного проекта в Сюнике

В ближайшем будущем планируется вовлечение французских компаний в Сюнике в реализацию важного инфраструктурного проекта.

В ближайшем будущем планируется вовлечение французских компаний в Сюнике в реализацию важного инфраструктурного проекта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на открытии пятой конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения–Франция замминистра иностранных дел Ваан Костанян.

По его словам, организация этой конференции в Горисе была ожидаемой, принимая во внимание цель повышения развития и устойчивости регионов, имеющих стратегическое значение для Армении, в том числе Сюникской области.

"Официальное открытие сегодня офиса почетного консула Франции в Горисе говорит об этой четкой политической воле", - сказал он.

Он добавил, что отношения между Арменией и Францией находятся на беспрецедентно высоком уровне, преследуя также цель по части оказания помощи Еревану в преодолении региональных вызовов.

Почетным консулом назначена Кармен Апунц, директор центра Франкофонии в Горисе.