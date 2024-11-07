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Костанян: Ереван заинтересован в интенсификации встреч с Баку по согласованию мирного договора

Костанян: Ереван заинтересован в интенсификации встреч с Баку по согласованию мирного договора Армения заинтересована в интенсификации встреч с азербайджанской стороной для того, чтобы в кратчайшие сроки согласовать текст мирного договора.
В регионе
7 ноября 2024 г. 13:13
Костанян: Ереван заинтересован в интенсификации встреч с Баку по согласованию мирного договора

Армения заинтересована в интенсификации встреч с азербайджанской стороной для того, чтобы в кратчайшие сроки согласовать текст мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, на данный момент встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана не планируется.

"Нет никаких конкретных договоренностей на уровне министров или глав государств, но армянская сторона заинтересована в интенсификации встреч, чтобы в короткие сроки завершить согласование текста договора", - отметил он.

Он также отметил, что переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, уже давно идут в двустороннем формате.

"Естественно, встречи проводились в разных странах, наши партнеры пытались выразить свою поддержку переговорному процессу, но переговоры, по сути, идут в двустороннем формате", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: Bakı ilə sülh müqaviləsinin razılaşdırılması üzrə görüşlərin intensivləşdirilməsində maraqlıyıq
Версия на английском языке Yerevan eager to accelerate peace talks with Baku, Armenian official says

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