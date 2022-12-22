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Косачев: Поставки Киеву комплексов Patriot - шаг к вовлечению США в конфликт

Косачев: Поставки Киеву комплексов Patriot - шаг к вовлечению США в конфликт Россия имеет полное право рассматривать поставку Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot как шаг к прямому вовлечению США в этот конфликт.
В регионе
22 декабря 2022 г. 12:17
Косачев: Поставки Киеву комплексов Patriot - шаг к вовлечению США в конфликт

Россия имеет полное право рассматривать поставку Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot как шаг к прямому вовлечению США в этот конфликт.

Как передает Report, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

"В любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт. Лучше не проверять, где эти шаги перейдут в качество", - написал он.

Отметим, что Госдеп США сообщил, что новый пакет военной помощи Украине объемом 1,85 млрд долларов будет включать в себя помимо батареи систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 37 бронированных автомобилей Cougar, а также 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и артиллерийские снаряды различного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya FŞ: "Ukraynaya "Patriot" verilməsi ABŞ-ın müharibəyə birbaşa qoşulması kimi qiymətləndirilə bilər"

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