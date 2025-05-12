Косачев не считает возможной встречу лидеров РФ и Украины в четверг в Стамбуле

Переговорщики от России и Украины на предстоящей в Стамбуле 15 мая встрече должны быть экспертно-технического уровня.

Переговорщики от России и Украины на предстоящей в Стамбуле 15 мая встрече должны быть экспертно-технического уровня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, они впервые за три года смогут напрямую понять, где находятся стороны и "какие есть перспективы для движения вперед не к какому-то мифическому перемирию, но к устойчивому миру".

Касаясь слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов лично встретиться с российским лидером в Стамбуле в четверг, Косачев отметил, что "так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются".