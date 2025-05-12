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Косачев не считает возможной встречу лидеров РФ и Украины в четверг в Стамбуле

Косачев не считает возможной встречу лидеров РФ и Украины в четверг в Стамбуле Переговорщики от России и Украины на предстоящей в Стамбуле 15 мая встрече должны быть экспертно-технического уровня.
В регионе
12 мая 2025 г. 14:20
Косачев не считает возможной встречу лидеров РФ и Украины в четверг в Стамбуле

Переговорщики от России и Украины на предстоящей в Стамбуле 15 мая встрече должны быть экспертно-технического уровня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, они впервые за три года смогут напрямую понять, где находятся стороны и "какие есть перспективы для движения вперед не к какому-то мифическому перемирию, но к устойчивому миру".

Касаясь слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов лично встретиться с российским лидером в Стамбуле в четверг, Косачев отметил, что "так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются".

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Версия на английском языке Kosachev thinks Istanbul meeting between Putin and Zelenskyy is not possible
Версия на азербайджанском языке Kosaçev Rusiya və Ukrayna liderlərinin İstanbulda bu həftə görüşünü mümkün hesab etmir

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