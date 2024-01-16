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Косачев: Армении без нормальных отношений с Россией будет очень трудно

Косачев: Армении без нормальных отношений с Россией будет очень трудно Армении без нормальных добрососедских отношений с Россией будет очень трудно.
В регионе
16 января 2024 г. 16:56
Косачев: Армении без нормальных отношений с Россией будет очень трудно

Армении без нормальных добрососедских отношений с Россией будет очень трудно.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", прогнозируя как будут развиваться отношения России с соседними странами в 2024 году.

"С Арменией динамика очевидно отрицательная. Все видно невооруженным глазом. Нынешнее руководство Армении уводит страну как можно дальше от России. Но мне представляется, что это все-таки временный сюжет в жизни наших соседей, потому что Армении без нормальных добрососедских отношений с Россией будет очень трудно, мягко скажем", - заявил он.

Косачев, отметил, что надежды на то, что Армению будут поддерживать западные друзья ему представляются "иллюзорными".

По его мнению, ситуация в отношениях с Азербайджаном и государствами Центральной Азии более стабильна. "Она во многом будет зависеть от эффективности российской внешней политики", - заключил заместитель председателя Совета Федерации.

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Версия на азербайджанском языке Kosaçev: "Ermənistanın indiki rəhbərliyi ölkəni mümkün qədər Rusiyadan uzaqlaşdırır"

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