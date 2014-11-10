Кортеж главы Дагестана попал в аварию, жертв нет

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Кортеж главы Дагестана Рамазана Абдулатипова попал в аварию, жертв нет, сообщили РИА Новости в Управлении пресс-службы и информации правительства республики.

"Сегодня после рабочего дня кортеж главы республики попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, никто не погиб. Глава Дагестана в ходе инцидента не пострадал", — говорится в релизе.

ДТП произошло в понедельник вечером на трассе Махачкала-Каспийск, отмечает Report.

Сообщается, что две машины кортежа, которые ехали перед автомобилем главы республики, столкнулись между собой.