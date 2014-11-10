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    Кортеж главы Дагестана попал в аварию, жертв нет

    Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе инцидента не пострадал

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Кортеж главы Дагестана Рамазана Абдулатипова попал в аварию, жертв нет, сообщили РИА Новости в Управлении пресс-службы и информации правительства республики.

    "Сегодня после рабочего дня кортеж главы республики попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, никто не погиб. Глава Дагестана в ходе инцидента не пострадал", — говорится в релизе.

    ДТП произошло в понедельник вечером на трассе Махачкала-Каспийск, отмечает Report.

    Сообщается, что две машины кортежа, которые ехали перед автомобилем главы республики, столкнулись между собой.

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