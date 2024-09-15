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Коррумпированные чиновники в Армении уклоняются от уголовной ответственности

Коррумпированные чиновники в Армении уклоняются от уголовной ответственности В последние годы в Армении все больше чиновников, уличенных в коррупции, уходят от уголовной ответственности, возвращая незаконно приобретенные активы.
В регионе
15 сентября 2024 г. 22:10
Коррумпированные чиновники в Армении уклоняются от уголовной ответственности

В последние годы в Армении все больше чиновников, уличенных в коррупции, уходят от уголовной ответственности, возвращая незаконно приобретенные активы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, этот механизм был введен в 2020 году с принятием закона "О конфискации незаконного имущества", согласно которому незаконно обогатившиеся лица могут компенсировать причиненный государству ущерб и тем самым избежать тюремного заключения.

Последний подобный случай был зарегистрирован 12 сентября: прокуратура сообщила, что экс-заместитель министра обороны Алик Мирзабекян заключил мировое соглашение, обязавшись выплатить около $500 тыс. в качестве компенсации. У него были обнаружены незаконно приобретенная недвижимость, транспортные средства и банковские вклады.

В прошлом году аналогичным образом уголовного преследования избежали такие известные фигуры, как бывший начальник охраны третьего президента Армении Вачаган Казарян, дочь экс-главы полиции Владимира Гаспаряна, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян и бывший глава столичного района Эребуни Армен Арутюнян и многие другие.

Практика возмещения ущерба вместо уголовного преследования вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, она позволяет государству быстро восстановить утраченные ресурсы, с другой — вызывает серьезное общественное недовольство. Многие полагают, что это может стать своеобразной лазейкой для недобросовестных чиновников, позволяющей в любую минуту откупиться от наказания.

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