Коррумпированные чиновники в Армении уклоняются от уголовной ответственности

В последние годы в Армении все больше чиновников, уличенных в коррупции, уходят от уголовной ответственности, возвращая незаконно приобретенные активы.
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Последний подобный случай был зарегистрирован 12 сентября: прокуратура сообщила, что экс-заместитель министра обороны Алик Мирзабекян заключил мировое соглашение, обязавшись выплатить около $500 тыс. в качестве компенсации. У него были обнаружены незаконно приобретенная недвижимость, транспортные средства и банковские вклады.
В прошлом году аналогичным образом уголовного преследования избежали такие известные фигуры, как бывший начальник охраны третьего президента Армении Вачаган Казарян, дочь экс-главы полиции Владимира Гаспаряна, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян и бывший глава столичного района Эребуни Армен Арутюнян и многие другие.
Практика возмещения ущерба вместо уголовного преследования вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, она позволяет государству быстро восстановить утраченные ресурсы, с другой — вызывает серьезное общественное недовольство. Многие полагают, что это может стать своеобразной лазейкой для недобросовестных чиновников, позволяющей в любую минуту откупиться от наказания.