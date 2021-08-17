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Коротченко: Путь Еревана к реваншу - это путь в никуда

Коротченко: Путь Еревана к реваншу - это путь в никуда "В трёхстороннем заявлении четко прописаны те обязательства, которые должна выполнить армянская сторона. В соответствии с ними, Армения должна вывести все вооруженные формирования с зоны, подконтрольной российским миротворцам. Необходимо использовать очер
В регионе
17 августа 2021 г. 16:51
Коротченко: Путь Еревана к реваншу - это путь в никуда
Игорь Коротченко

"В трехстороннем заявлении четко прописаны те обязательства, которые должна выполнить армянская сторона. В соответствии с ними, Армения должна вывести все вооруженные формирования с зоны, подконтрольной российским миротворцам. Необходимо использовать очередные меры политического давления, в том числе и со стороны российского руководства, чтобы она также реализовала разблокирование транспортной коммуникации и приступила к процессу делимитации и демаркации границ". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам политолога, Армения провоцирует Азербайджан постоянными обстрелами, пытаясь таким образом втянуть Баку в какие-то пограничные конфликты в расчете на то, что это не перерастет в большую войну.

"Провокационная политика Армении рано или поздно нарвется на определённый ответ со стороны Азербайджана. Еревану необходимо сделать практические выводы, так как путь к реваншу - это путь в никуда", - отметил эксперт.

Коротченко убежден, что большая часть армянского общества не желает снова оказаться в той ситуации, в которой оно оказалось в ноябре прошлого года. По его мнению, политическая элита Армении должна извлекать уроки из этого.

"Необходимо сохранять добрососедские отношения, хочет Ереван этого или нет. Другой альтернативы нет и не будет", - заключил российский политолог.

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