Коротченко: Осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване - плевок в лицо России

Коротченко: Осквернения мемориала детям блокадного Ленинграда - это плевок в лицо России

Осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване является показателем антироссийских настроений в армянском обществе.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (РФ) Игорь Коротченко.

По его словам, оправдания данному поступку нет: "Это плевок в лицо России, показатель русофобии и антироссийских настроений, которые начинают доминировать в нынешнем армянском обществе".

Коротченко подчеркнул, что подобное настроение в армянском социуме наблюдается уже достаточно протяженное время.

По мнению политолога, "премьер-министру Армении Николу Пашиняну следовало бы принести официальные извинения России, а соответствующие правоохранительные органы Армении должны оказать всестороннюю помощь в расследовании указанного преступления и выдать преступника в руки российского правосудия для суда и справедливого вердикта".

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян у мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ.

В МИД России решительно осудили акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.