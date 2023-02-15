Коротченко: Необходимо заставить Армению выполнить все обязательства

Руками Армении на Южный Кавказ заходит внешний игрок - Европейский союз, который будет играть деструктивную и дестабилизирующую роль в регионе.

Руками Армении на Южный Кавказ заходит внешний игрок - Европейский союз, который будет играть деструктивную и дестабилизирующую роль в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил в ходе выступления на круглом столе "Борьба России и Франции на Южном Кавказе и в Африке".

По его словам, существует угроза трансформации созданной в Армении долгосрочной миссии ЕС в полноценную военную и развертывания там военного контингента.

Политолог отметил, что у Москвы есть серьезная обеспокоенность, о том как дальше будут развиваться события на Кавказе: "Армянская диаспора Франции сегодня активно влияет на все процессы, происходящие на официальном треке Парижа".



По мнению Коротченко, Армения, опираясь на Францию, пытается не дать "возможность Азербайджану принимать суверенные решения в области политики и дипломатии". "Стоит сразу отметить, что мандат миссии ЕС не подтвержден реальной ситуацией на месте", - добавил он.

Как отметил эксперт, в настоящее время наблюдается активное сближение позиций Баку и Москвы. "Мы вместе будем активно противодействовать стремлению Франции вести деструктивный диалог, а также нам нужно совместными усилиями заставить Армению выполнить все обязательства, подписанные Пашиняном", - заключил Коротченко.