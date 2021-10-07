Коротченко: Лавров остудил воинственность Тегерана

Глава МИД России Сергей Лавров на прошедших переговорах с коллегой из Ирана дал понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием в приграничных с Азербайджаном районах.

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с иранским коллегой Хусейном Амиром Абдоллахияном дал понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием у границ с Азербайджаном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал в своем Telegram-канале.

"Лавров остудил воинственность Тегерана. Глава МИД России на прошедших переговорах с коллегой из Ирана дал четко понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием в приграничных с Азербайджаном районах и считает разблокировку транспортных коммуникаций, включая запуск Зангезурского коридора, важнейшим фактором стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа", - считает И. Коротченко.