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Коротченко: Лавров остудил воинственность Тегерана

Коротченко: Лавров остудил воинственность Тегерана Глава МИД России Сергей Лавров на прошедших переговорах с коллегой из Ирана дал понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием в приграничных с Азербайджаном районах.
В регионе
7 октября 2021 г. 12:00
Коротченко: Лавров остудил воинственность Тегерана

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с иранским коллегой Хусейном Амиром Абдоллахияном дал понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием у границ с Азербайджаном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал в своем Telegram-канале.

"Лавров остудил воинственность Тегерана. Глава МИД России на прошедших переговорах с коллегой из Ирана дал четко понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием в приграничных с Азербайджаном районах и считает разблокировку транспортных коммуникаций, включая запуск Зангезурского коридора, важнейшим фактором стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа", - считает И. Коротченко.

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Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: "Lavrov rəsmi Tehranı sakitləşdirdi"
Версия на английском языке Korotchenko: Lavrov cooled Tehran’s belligerence

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