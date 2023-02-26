Коротченко: Госдума РФ должна официально признать трагедию в Ходжалы как геноцид

"Сегодня необходимо не просто отдавать дань памяти жертвам Ходжалинской трагедии, но и официально признать это преступление как геноцид. Я выступал и продолжаю выступать за то, чтобы соответствующее постановление было принято Госдумой. Это позволит россий

"Сегодня необходимо не просто отдавать дань памяти жертвам Ходжалинской трагедии, но и официально признать это преступление как геноцид. Я выступал и продолжаю выступать за то, чтобы соответствующее постановление было принято Госдумой. Это позволит российскому правосудию начать поиск, задержание и предание суду ныне здравствующих участников этого чудовищного преступления, которые находятся на территории России".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на мероприятии, посвященном памяти жертв в Ходжалы в Еврейском музее и центре толерантности в Москве заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что наказание, в том числе должны понести армянские политики, военные и руководители, которые отдавали приказы и те, кто их выполнял. По его словам, трагедия в Ходжалы - одно из незаживающих ран в истории человечности, которая никогда не должна быть забыта.

"Это геноцид азербайджанского народа, совершенный армянскими вооруженными формированиями и террористами, прибывших на территорию СССР из зоны Ближнего Востока. От лица российского экспертного сообщества, от миллиона россиян хочу выразить соболезнования азербайджанскому народу. Мы помним об этой трагедии, мы вместе с вами скорбим. Требуем наказания армянских преступников", - заключил Коротченко.