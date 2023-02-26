О нас

Коротченко: Госдума РФ должна официально признать трагедию в Ходжалы как геноцид

Коротченко: Госдума РФ должна официально признать трагедию в Ходжалы как геноцид "Сегодня необходимо не просто отдавать дань памяти жертвам Ходжалинской трагедии, но и официально признать это преступление как геноцид. Я выступал и продолжаю выступать за то, чтобы соответствующее постановление было принято Госдумой. Это позволит россий
В регионе
26 февраля 2023 г. 19:12
Коротченко: Госдума РФ должна официально признать трагедию в Ходжалы как геноцид

"Сегодня необходимо не просто отдавать дань памяти жертвам Ходжалинской трагедии, но и официально признать это преступление как геноцид. Я выступал и продолжаю выступать за то, чтобы соответствующее постановление было принято Госдумой. Это позволит российскому правосудию начать поиск, задержание и предание суду ныне здравствующих участников этого чудовищного преступления, которые находятся на территории России".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на мероприятии, посвященном памяти жертв в Ходжалы в Еврейском музее и центре толерантности в Москве заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что наказание, в том числе должны понести армянские политики, военные и руководители, которые отдавали приказы и те, кто их выполнял. По его словам, трагедия в Ходжалы - одно из незаживающих ран в истории человечности, которая никогда не должна быть забыта.

"Это геноцид азербайджанского народа, совершенный армянскими вооруженными формированиями и террористами, прибывших на территорию СССР из зоны Ближнего Востока. От лица российского экспертного сообщества, от миллиона россиян хочу выразить соболезнования азербайджанскому народу. Мы помним об этой трагедии, мы вместе с вами скорбим. Требуем наказания армянских преступников", - заключил Коротченко.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKorotçenko: “Dövlət Duması Xocalı faciəsini rəsmən soyqırımı kimi tanımalıdır”

Самое важное

Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоАзербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
26 февраля 2023 г. 11:14
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
25 февраля 2023 г. 19:15
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
25 февраля 2023 г. 18:57
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность
МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность
24 февраля 2023 г. 11:01
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
23 февраля 2023 г. 16:48
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi