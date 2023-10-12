Коротченко: Азербайджан де-факто и де-юре восстановил свою территориальную целостность

По итогам всех тех событий, которые происходили в регионе Южного кавказа, начиная с 27.09.2020, и вот недавние события в рамках антитеррористических мероприятий, проведённых вооружёнными силами Азербайджана в регионе, наступила новая геополитическая реаль

По итогам всех тех событий, которые происходили в регионе Южного Кавказа, начиная с 27 сентября 2020 года, и недавних событий в рамках антитеррористических мероприятий вооруженных сил Азербайджана в регионе наступила новая геополитическая реальность, которая заключается в том, что Азербайджан де-факто и де-юре восстановил свою территориальную целостность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко на онлайн-встрече "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

Эксперт отметил, что новая реальность в регионе требует нового осмысления: "Как будет регион развиваться дальше, в чем состоят интересы ключевых заинтересантов в ситуации и какими могут быть дальнейшие форматы российско-азербайджанского взаимодействия".

Политолог подчеркнул, что действия Азербайджана находятся в логике соблюдения норм международного права: "Любые попытки в настоящее время тех или иных стран-государств, центров силы каким-либо образом оказать давление на Азербайджан, подвергнуть сомнению легитимность проведенных мероприятий и более того, попытаться навязать Азербайджану и в целом странам Южного Кавказа какие-то привнесенные извне элементы либо желания, они абсолютно неправомерны".