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Коротченко: Армения - ненадежная страна, которая ищет себе новых покровителей

Коротченко: Армения - ненадежная страна, которая ищет себе новых покровителей "В политических кругах России действие гражданской миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении расценивается как отход Еревана от союзнических и партнерских обязательств перед Москвой. Это очередной удар в спину со стороны Армении".
В регионе
8 октября 2022 г. 16:51
Коротченко: Армения - ненадежная страна, которая ищет себе новых покровителей

"В политических кругах России действие гражданской миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении расценивается как отход Еревана от союзнических и партнерских обязательств перед Москвой. Это очередной удар в спину со стороны Армении".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя начало работы гражданской миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении.

По словам эксперта, Армения пытается развернуться в сторону Запада: "Мы наблюдаем последовательную политику разворота Армении на Запад. В данном случае, это попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна втянуть Евросоюз, Францию и стоящие за ними Соединенные Штаты в регион Южного Кавказа".

Политолог отметил четкую, последовательную политику азербайджанской дипломатии и лично президента Азербайджана Ильхама Алиева, который максимально дистанцировался от этого решения Пашиняна, что нашло отражение в итоговом документе.

Коротченко также подчеркнул, что Армения - ненадежная страна, которая ищет себе новых покровителей и Россия в свою очередь будет делать соответствующие выводы.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Ermənistan yeni himayədarlar axtaran etibarsız ölkədir”
Версия на английском языке Korotchenko: Armenia - unreliable country looking for new patrons

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