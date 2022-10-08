Коротченко: Армения - ненадежная страна, которая ищет себе новых покровителей

"В политических кругах России действие гражданской миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении расценивается как отход Еревана от союзнических и партнерских обязательств перед Москвой. Это очередной удар в спину со стороны Армении".

"В политических кругах России действие гражданской миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении расценивается как отход Еревана от союзнических и партнерских обязательств перед Москвой. Это очередной удар в спину со стороны Армении".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя начало работы гражданской миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении.

По словам эксперта, Армения пытается развернуться в сторону Запада: "Мы наблюдаем последовательную политику разворота Армении на Запад. В данном случае, это попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна втянуть Евросоюз, Францию и стоящие за ними Соединенные Штаты в регион Южного Кавказа".

Политолог отметил четкую, последовательную политику азербайджанской дипломатии и лично президента Азербайджана Ильхама Алиева, который максимально дистанцировался от этого решения Пашиняна, что нашло отражение в итоговом документе.

Коротченко также подчеркнул, что Армения - ненадежная страна, которая ищет себе новых покровителей и Россия в свою очередь будет делать соответствующие выводы.