Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев

Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч, сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари

Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч, сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 182 новых случая заражения коронавирусом, скончались 209 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 273 788, жертв – 14 188. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 237 652.