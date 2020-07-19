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Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев

Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч, сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари
В регионе
19 июля 2020 г. 14:22
Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев

Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч, сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 182 новых случая заражения коронавирусом, скончались 209 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 273 788, жертв – 14 188. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 237 652.

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Версия на азербайджанском языке İranda koronavirus qurbanlarının sayı 14 mini ötdü

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