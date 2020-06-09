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Коронавирус подтвержден у троих сотрудников клиники в Грузии

Коронавирус подтвержден у троих сотрудников клиники в Грузии

"Три из восьми новых случаев инфицирования коронавирусом относятся к медицинскому персоналу". 

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.

"Сегодня выявлено восемь новых случаев заражения. Вроде заражений немного, но с сожалением хочу отметить, что три случая инфицирования относятся к медперсоналу. Коронавирусом заразились сотрудники клиники Бочоришвили. При этом в двух случаях пока не выявлен источник заражения", - сказал Гахария.

В Грузии число инфицированных возросло до 818 человек, общее число излечившихся составляет 686.

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