Коронавирус подтвержден у троих сотрудников клиники в Грузии

"Три из восьми новых случаев инфицирования коронавирусом относятся к медицинскому персоналу".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.

"Сегодня выявлено восемь новых случаев заражения. Вроде заражений немного, но с сожалением хочу отметить, что три случая инфицирования относятся к медперсоналу. Коронавирусом заразились сотрудники клиники Бочоришвили. При этом в двух случаях пока не выявлен источник заражения", - сказал Гахария.

В Грузии число инфицированных возросло до 818 человек, общее число излечившихся составляет 686.