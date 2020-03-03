Коронавирус подтвердился еще у 23 иранских депутатов

Уже 23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент анализы на коронавирус 23 депутатов оказались положительными", - заявил помощник председателя парламента Абдолреза Месри, которого цитирует новостной портал YJC.

Он призвал парламентариев ограничить контакты с населением, но заявил, что парламент будет продолжать работу.По последним данным, с 19 февраля в Иране зафиксировано 1 501 случаев заражения коронавирусом, из них 66 со смертельным исходом, 291 человек выздоровел. Власти Ирана прогнозируют дальнейшее распространение коронавируса в стране.Отметим, что ранее парламент Ирана приостановил свою работу из-за коронавируса.