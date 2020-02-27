Коронавирус добрался из Ирана до Эстонии

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию накануне вечером из Ирана, сейчас он изолирован.

Ранее иранские власти объявили об ограничении передвижения тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом.