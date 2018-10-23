Король Саудовской Аравии встретился с родными убитого журналиста Кашикчи

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз cегодня принял во дворце Ямама в Эр-Рияде родных убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Кашикчи.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на встрече также принял участие сын Дж.Кашикчи Салах.

На встрече с родственниками покойного журналиста присутствовал и наследный принц Мухаммед бен Салман.

Король и принц выразили "глубокие соболезнования" в связи с кончиной Джамаля Кашикчи.

Отметим, что 2 октября журналист Джемаль Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в зданииГенконсульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.

Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она проведет ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.