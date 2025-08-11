Король Иордании обсудил с Пашиняном азербайджано-армянские договоренности в Вашингтоне

О нас

11 августа 2025 г. 13:56
Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

"Король Иордании поздравил премьер-министра с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа этого года, и выразил свою поддержку этому процессу", - сказала она.

В свою очередь, Пашинян поблагодарил Абдаллу II за поздравления и выразил уверенность, что достигнутые договоренности принесут большую пользу всему региону.

Они также обсудили вопрос углубления двусторонних отношений между Иорданией и Арменией.

Версия на азербайджанском языке İordaniya kralı Paşinyanla Azərbaycan-Ermənistan razılaşmalarını müzakirə edib
Версия на английском языке King of Jordan discusses Azerbaijan–Armenia talks in Washington with Pashinyan

