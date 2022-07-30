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Корабли ВМС Азербайджана и Ирана примут участие в Военно-морском параде в РФ

Корабли ВМС Азербайджана и Ирана примут участие в Военно-морском параде в РФ Корабли Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.
В регионе
30 июля 2022 г. 13:26
Корабли ВМС Азербайджана и Ирана примут участие в Военно-морском параде в РФ

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в субботу пресс-служба Южного военного округа.

"Корабли ВМС Азербайджана и Ирана прибыли для участия в Военно-морском параде в Каспийске. Участие экипажей кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Азербайджана и Ирана", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечают, что в праздничных мероприятиях будет задействовано порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, более 20 единиц военной и специальной техники и около 500 военнослужащих.

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Версия на английском языке Azerbaijani combat ships to participate in Russia’s naval parade
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi gəmiləri Rusiyada keçiriləcək paradda iştirak edəcək

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