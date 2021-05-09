Корабли США и Украины провели совместные учения в Черном море

Корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море

Корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. Как передает Report, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины флагман морской охраны Госпогранслужбы [Украины] встретил корабль береговой охраны США Hamilton", - отмечается в сообщении на сайте погранслужбы.

Уточняется, что корабли совместно отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

"Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - проинформировали в погранслужбе Украины.