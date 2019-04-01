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Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Корабли НАТО вошли в грузинский порт Поти. 

Как сообщает грузинское бюро Report, вместе с двумя кораблями Службы береговой охраны Грузии они примут участие в совместных учениях. 

К учениям также примкнут корабли "HNLMS Evertsen" (Нидерланды), "TCG Yildirim" (Турция), "ROS Regele Ferdinand" (Румыния) и "BGS DRAZKI" (Болгария). 

Цель учений заключается в повышении уровня взаимоотношений и сплоченности между морскими силами Грузии и НАТО.  

Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО покинут грузинские воды 4 апреля. 

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