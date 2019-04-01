Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Корабли НАТО вошли в грузинский порт Поти.

Как сообщает грузинское бюро Report, вместе с двумя кораблями Службы береговой охраны Грузии они примут участие в совместных учениях.

К учениям также примкнут корабли "HNLMS Evertsen" (Нидерланды), "TCG Yildirim" (Турция), "ROS Regele Ferdinand" (Румыния) и "BGS DRAZKI" (Болгария).

Цель учений заключается в повышении уровня взаимоотношений и сплоченности между морскими силами Грузии и НАТО.

Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО покинут грузинские воды 4 апреля.