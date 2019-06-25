​Корабли Каспийской флотилии России проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей.

Как передает Report, об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море.

Также отмечается, что морские пехотинцы отработают подготовку к противодесантной обороне побережья и наступление.