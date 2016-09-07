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    Корабли Каспийской флотилии РФ выполнили стрельбы на учениях "Кавказ-2016"

    Корабли Волгодонск и Махачкала выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Боевые корабли Каспийской флотилии России выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.

    "По плану учения "Кавказ-2016" малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии ВМФ России "Волгодонск" и "Махачкала" в составе корабельной ударной группы выполнили артиллерийские стрельбы в назначенных районах рассредоточения в акватории Каспийского моря. Также стрельбу по морской цели артиллерийскими комплексами отработала корабельная ударная группа соединения артиллерийских катеров Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

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