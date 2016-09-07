Корабли Каспийской флотилии РФ выполнили стрельбы на учениях "Кавказ-2016"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Боевые корабли Каспийской флотилии России выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.

"По плану учения "Кавказ-2016" малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии ВМФ России "Волгодонск" и "Махачкала" в составе корабельной ударной группы выполнили артиллерийские стрельбы в назначенных районах рассредоточения в акватории Каспийского моря. Также стрельбу по морской цели артиллерийскими комплексами отработала корабельная ударная группа соединения артиллерийских катеров Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.