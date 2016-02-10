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    ​Корабли Каспийской флотилии России отработали ночное маневрирование

    Корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии в рамках внезапной проверки боеготовности ЮВО отработали ряд задач

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/  Корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии России в рамках внезапной проверки боеготовности Южного военного округа (ЮВО) отработали ряд задач в ходе ночного маневрирования. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

    "Боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили задачи маневрирования в ночное время в составе корабельных тактических и корабельных ударных групп, в ходе которого отрабатывались вопросы организации связи с помощью технических и визуальных средств", - говорится в сообщении.

    На кораблях проведены тренировки корабельных боевых расчетов, вахтенных офицеров, операторов радиолокационных навигационных комплексов. Корабли также отработали вопросы организации подводной противодиверсионной обороны в морских районах рассредоточения.

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