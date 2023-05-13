Корабельная ПВО GÖKDENİZ усилит мощь ВМС Турции

Турецкая компания ASELSAN разработала корабельную систему ПВО ближнего радиуса действия GÖKDENİZ.

Турецкая компания ASELSAN разработала корабельную систему ПВО ближнего радиуса действия GÖKDENİZ.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Приемочные испытания системы ПВО в рамках проекта MİLGEM-5 завершены. Новая система нацелена на защиту морских судов не только от ракет, но и вертолётов, самолётов, БПЛА и надводных целей.

Система GÖKDENİZ по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги и уже интегрирована во фрегат турецкой разработки MİLGEM-5.

Гендиректор ASELSAN Халюк Гергюн сообщил, что система ПВО GÖKDENİZ – продукт сугубо отечественных специалистов, что вносит весомый вклад в минимизацию зависимости Турции от импорта вооружения.