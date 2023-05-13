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Корабельная ПВО GÖKDENİZ усилит мощь ВМС Турции

Корабельная ПВО GÖKDENİZ усилит мощь ВМС Турции Турецкая компания ASELSAN разработала корабельную систему ПВО ближнего радиуса действия GÖKDENİZ.
В регионе
13 мая 2023 г. 14:46
Корабельная ПВО GÖKDENİZ усилит мощь ВМС Турции

Турецкая компания ASELSAN разработала корабельную систему ПВО ближнего радиуса действия GÖKDENİZ.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Приемочные испытания системы ПВО в рамках проекта MİLGEM-5 завершены. Новая система нацелена на защиту морских судов не только от ракет, но и вертолётов, самолётов, БПЛА и надводных целей.

Система GÖKDENİZ по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги и уже интегрирована во фрегат турецкой разработки MİLGEM-5.

Гендиректор ASELSAN Халюк Гергюн сообщил, что система ПВО GÖKDENİZ – продукт сугубо отечественных специалистов, что вносит весомый вклад в минимизацию зависимости Турции от импорта вооружения.

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