Корабельная ПВО GÖKDENİZ усилит мощь ВМС Турции

Турецкая компания ASELSAN разработала корабельную систему ПВО ближнего радиуса действия GÖKDENİZ.
Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.
Приемочные испытания системы ПВО в рамках проекта MİLGEM-5 завершены. Новая система нацелена на защиту морских судов не только от ракет, но и вертолётов, самолётов, БПЛА и надводных целей.
Система GÖKDENİZ по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги и уже интегрирована во фрегат турецкой разработки MİLGEM-5.
Гендиректор ASELSAN Халюк Гергюн сообщил, что система ПВО GÖKDENİZ – продукт сугубо отечественных специалистов, что вносит весомый вклад в минимизацию зависимости Турции от импорта вооружения.