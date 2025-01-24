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Координационный штаб: В Украину вернули тела 757 погибших военных

Координационный штаб: В Украину вернули тела 757 погибших военных Украина вернула тела 757 погибших военных.
В регионе
24 января 2025 г. 16:28
Координационный штаб: В Украину вернули тела 757 погибших военных

Украина вернула тела 757 погибших военных.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

При этом не уточняется за какой период удалось вернуть тела.

Это произошло при содействии Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.

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Версия на английском языке Ukraine repatriates bodies of 757 fallen soldiers
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya 757 hərbçisinin meyiti qaytarılıb

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