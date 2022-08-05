Координационный центр: Сухогруз FULMAR S следует в порт Черноморск за зерном
Координационный центр: Сухогруз FULMAR S следует в порт Черноморск за зерномПредставители Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле завершили досмотр сухогруза FULMAR S, который следует в украинский порт Черноморск за зерном.
Еще два сухогруза с кукурузой вышли из украинских портов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерство нацобороны Турции в Twitter.
"Второе судно с 13 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Черноморск, чтобы отправиться из Украины в Англию. Курс плавающего под мальтийским флагом судна ROJEN также постоянно отслеживается Совместным координационным центром", - сказано в сообщении.
Второй сухогруз - POLARNET под турецким флагом, ожидавшее в Черноморском порту Украины, также отправилось в Карасу. Прежде чем судно с 12 тыс. тонн кукурузы достигнет Карасу, его проверит Объединенная инспекционная группа на севере Стамбула.
09.10
Сухогруз NAVISTAR с 33 тыс. тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих соглашений в Стамбуле.
Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.
По итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле 22 июля представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение. В рамках соглашения начал работу совместный координационный центр в Стамбуле.
Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. pic.twitter.com/xnGxEtnjXS