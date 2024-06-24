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Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена

Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.
В регионе
24 июня 2024 г. 09:47
Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

В НАК подтвердили, что все нападавшие были ликвидированы.

"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан... в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Отметим, что более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения боевиков в Дагестане.

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Версия на английском языке Counterterrorism operation in Makhachkala and Derbent concludes
Версия на азербайджанском языке Mahaçqala və Dərbənddə keçirilən antiterror əməliyyatı başa çatıb

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