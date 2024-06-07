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Консульство Франции просит суд Москвы не арестовывать Лорана Винатье

Консульство Франции просит суд Москвы не арестовывать Лорана Винатье Французское консульство прислало в суд ходатайство с просьбой не арестовывать иноагента, гражданина Франции Лорана Винатье.
В регионе
7 июня 2024 г. 15:49
Консульство Франции просит суд Москвы не арестовывать Лорана Винатье

Французское консульство прислало в суд ходатайство с просьбой не арестовывать иноагента, гражданина Франции Лорана Винатье.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Консульство Франции прислало в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство с просьбой не отправлять его в СИЗО. Там также подчеркивается, что Винатье - законопослушный человек, не намерен создавать препятствия российским правоохранителям и нарушать российское законодательство", - сказал собеседник агентства.

Столичный СК направил в Замоскворецкий суд ходатайство об аресте Винатье. Он проходит по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Винатье грозит до пяти лет лишения свободы.

Винатье - консультант швейцарского Центра гуманитарного диалога, занимается евразийскими вопросами после переворота в Украине в феврале 2014 года. До этого занимался вопросами конфликта в Чечне.

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