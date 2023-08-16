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Консульский отдел посольства России в Молдове возобновит работу 17 августа

Консульский отдел посольства России в Молдове возобновит работу 17 августа Российское консульство в Кишиневе возобновит работу после перерыва, связанного с требованием правительства Молдовы сократить штат дипломатов на 45 человек.
В регионе
16 августа 2023 г. 13:10
Консульский отдел посольства России в Молдове возобновит работу 17 августа

Российское консульство в Кишиневе возобновит работу после перерыва, связанного с требованием правительства Молдовы сократить штат дипломатов на 45 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Консульский отдел посольства России в Республике Молдова возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года", - сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Отметим, что 14 августа территорию Молдовы покинули российские дипломаты, члены их семей, сотрудники торгпредства и Русского дома. В общей сложности из Кишинева уехали около 70 человек.

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