Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу с 6 сентября

Посольство РФ в Дании с 6 сентября прекращает прием заявлений и документов по всем консульским вопросам из-за решения властей этой страны о сокращении числа российских дипломатических работников.

Посольство РФ в Дании с 6 сентября прекращает прием заявлений и документов по всем консульским вопросам из-за решения властей этой страны о сокращении числа российских дипломатических работников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Ранее Дания приняла решение о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в представительстве в Москве - с 15 до 5 человек.

"В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность, - говорится в сообщении. - В настоящее время ведется работа, направленная на сохранение возможности консульского обслуживания российских граждан. С 6 сентября 2023 года прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам (включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и т. п.)".

Как уточняется в опубликованном сообщении, выдача готовых документов - паспортов, виз, истребованных документов и справок - будет продолжена до 25 сентября 2023 года, рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено.