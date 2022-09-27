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Консул Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября

Консул Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября Консул генконсульства Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября.
В регионе
27 сентября 2022 г. 08:47
Консул Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября

Консул генконсульства Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об том сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"С точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется, что Россию он покинет до 28 сентября", - отметил он. Мацуно повторил озвученную ранее главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси позицию о недопустимости задержания во Владивостоке японского дипломата.

Во вторник МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, заявив ему протест в связи с задержанием консула Мотоки Тацунори.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил 26 сентября, что японский дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. МИД РФ после этого вызвал советника-посланника японского посольства, которому был выражен решительный протест и передана нота соответствующего содержания. В ведомстве отметили, что консул объявлен персоной нон грата и обязан покинуть Россию в течение 48 часов.

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Версия на английском языке Japanese consul in Vladivostok to leave Russia in 48 hours
Версия на азербайджанском языке Arzuolunmaz şəxs elan olunan Yaponiya konsulu Rusiyanı tərk edəcək

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