​Консульство США в Стамбуле прерывает работу из-за угрозы безопасности

Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Консульство США в Стамбуле в среду, 9 декабря, приостановит свою работу в связи с угрозой безопасности.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из-за информации о возможной угрозе безопасности генконсульства США в Стамбуле посольство будет работать в ограниченном режиме 9 декабря 2015 года», — говорится в объявлении.

Отмечается, что предоставление услуг, запланированное на этот день, будет назначено на более позднее время. Консульство призвало граждан Соединенных Штатов «поддерживать высокий уровень бдительности, следить за местными событиями и принимать соответствующие меры, чтобы усилить собственную безопасность». Характер угрозы безопасности не уточняется.

Ведомство также сообщает, что посольство в Анкаре, консульство в Адане и консульское представительство в Измире будут работать в обычном режиме.