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    Консульства США в России возобновляют собеседования на визы

    11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы. 

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте американской дипмиссии в России.

    "11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме. Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме", - говорится в сообщении.

    В консульстве отметили, что рады возобновить процесс выдачи виз, но не могут делать это в полном объеме из-за сокращения персонала дипмиссий.

    Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о возможности возобновления выдачи виз в регионах.

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