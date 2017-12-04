Консульства США в России возобновляют собеседования на визы

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте американской дипмиссии в России.

"11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме. Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме", - говорится в сообщении.

В консульстве отметили, что рады возобновить процесс выдачи виз, но не могут делать это в полном объеме из-за сокращения персонала дипмиссий.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о возможности возобновления выдачи виз в регионах.